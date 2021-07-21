Прокуратура провела проверку в сфере благоустройства по обращению жителей поселка Юбилейный Саратова. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проезды и тротуары, расположенные на территориях жилых многоквартирных домов оказались в плохом состоянии – на них множество просадок и трещин. Это касается домов 12, 14, 14А, 16, 16А, 18 по улице Братьев Никитиных, домов 3, 5, 7, 9, 9А, 24, 25, 26, 28 по улице имени Исаева, домов 21, 23 на улице имени Скоморохова и дома 24 по улице Газовой.

Собрания собственников по вопросу ремонта тротуаров и дорог не проводились, никакие меры по благоустройству среды приняты не были.

Прокуратура Волжского района внесла представления руководителям ООО УК «Сфера» и ООО «УК Сфера Юбилейный» для приведения тротуаров в порядок.