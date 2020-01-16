Прокуратура обнаружила в сети обращение местного жителя, в котором он рассказал о нарушении его прав в отношении полиции. В сообщении говорилось, что в отделе отказались принять его заявление о краже дорогих консолей и заводить уголовное дело.

Так, прокуратура Ленинского районе обязала ОП №4 завести три уголовных дела по обращению мужчины. Во время расследования полицейские установили местонахождение имущества и сейчас оно возвращено владельцу. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.