Энгельсская прокуратура проанализировала состояние преступности за прошедший год.

На официальном сайте надзорного ведомства опубликовано сообщение в котором говорится, что количество зарегистрированных убийств и покушений увеличилось на 40 процентов по сравнению с 2018 годом — 14 против 10 соответственно.

Причинение тяжкого время здоровью, повлекшего смерть, возросло почти в два рада — девять против пяти. Кроме того на 16,7 процента выросло количество причинений тяжкого время здоровью — с 36 в 2018 до 42 в 2019 году.

Сотрудники прокуратуры неоднократно обсуждали эффективные меры раскрытия преступлений. В связи с этим раскрываемость убийств и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, составила 100 процентов, а причинения тяжкого вреда здоровью — 97,7 процента.