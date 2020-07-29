В прокуратуре Саратова прошло совещание на тему работы сетей газетных киосков. По мнению администрации города, эти объекты необходимо убрать из города.

Как сообщает «КП-Саратов», в 2019 году мэрия не провела конкурс на размещение киосков, а сейчас собственникам предлагают убрать их, чтобы процедура прошла как положено. Это влечет за собой снижение продаж прессы, сокращение работников редакции и типографий, а также увольнение работников на объектах. Об этом чиновники почему-то не думают, а к продавцам сладостей и цветов на местах бывших киосков «Роспечати» таких вопросов не возникает.

Совещание провел прокурор города Сергей Ломакин. Он предложил найти выход из ситуации с точки зрения закона, при этом сохранение рабочих мест должно быть в приоритете.

Правоохранитель сказал представителям мэрии, что нужно встретиться в следующий раз с готовым решением.

Представители сетей предложили адреса для размещения киосков, вместо тех, откуда их требуется убрать на время проведения конкурса. Всего их 40, это обсудят на следующей встрече, 31 июля.

Отметим, что ранее объекты не мешали проводить конкурсные процедуры. Работники сетей обратились в прокуратуру Саратовской области, чтобы не допустить ликвидации киосков.