Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко совместно с председателем общественной наблюдательной комиссией области Дмитрием Соболевым, членами ОНК, с участием начальника УФСИН России по Саратовской области Алексея Федотова, помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС области Ирины Мироновой посетил исправительную колонию №10, расположенную в Ленинском районе города.

Это исправительное учреждение строгого режима, предназначенное для отбывания наказания мужчинам, для которых это первый срок.

Прокурор посетил штрафные помещения, отряды, где проживают осужденные, столовую, пищеблок, и другие помещения учреждения. Были выявлены нарушения законодательства, готовятся акты прокурорского реагирования. Также прошел прием заключенных.