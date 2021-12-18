Губернатор региона Валерий Радаев и председатель областного правительства Роман Бусаргин встретились с обманутыми дольщиками.

Радаев заверил пайщиков ЖК «Победа» в Саратове, что их вопрос — один из самых важных на повестке дня в правительстве. Решается вопрос о компенсационных выплатах тем, кто вложил в незавершенное строительство свои деньги и взамен не получил ничего.

Бусаргин напомнил, что фонд «Дом. РФ» произведет выплаты дольщикам «Победы» вместо достройки.

Все документы на заёмщиков уже переданы в фонд, который включил обманутых дольщиков в специальный реестр.

Планируется, что за несколько дней до окончания 2021 года эти документы получит банк. Выплаты будут осуществлять, исходя из нынешней рыночной стоимости квадратного метра жилья. От 2 млн рублей — до 3 млн 850 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры.

При этом Бусаргин отметил, что получение компенсации носит добровольный характер. Есть такие заемщики, которые хотят получить квартиры, а не деньги.

Однако надо отдавать себе отчёт, что перспективы строительства совершенно не ясны. Необходимо провести многочисленные судебные процедуры, которые могут идти несколько лет.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко подчеркнул, что допустившие ситуацию с ЖК «Победа» чиновники и застройщик обязательно ответят за это в суде.