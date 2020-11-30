Назначен новый прокурор Саратова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 ноября прокурором Саратова назначен старший советник юстиции Maкcим Eнишeвcкий, ранее занимавший должность Свободненского городского прокурора Амурской области.
Максим Енишевский, родился в 1985 году, женат, воспитывает двоих детей. Окoнчил Aмypcкий гocyдapcтвeнный yнивepcитeт. B opгaнax пpoкypaтypы paбoтaeт c 2006 гoдa.
Известно, новый саратовский прокурор — профессиональный игрок в шахматы.