Надзорное службы начали проверку поставщика продуктов в Энгельсскую больницу №1 Саратовской области. Об этом сообщает региональный минздрав на своей странице в социальных сетях.

19 февраля специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры взяли для проверки пробы блюд, приготовляемых в столовой больницы и исходных продуктов. Замечаний к учреждению по организации питания и по приему готовой продукции не было.

Результаты лабораторных исследований буду готовы через 10 дней.

Также известно, что проверку начал и территориальный ФОМС. Его специалисты провели анонимное анкетирование пациентов больницы.

Напомним, неделю назад главный врач Энгельсской больницы №1, после ряда публикаций в СМИ о поставке в пищеблок лечебного учреждения некачественных продуктах, обратился с заявлениями в надзорные ведомства. В них он просил проверить поставщика продуктов ИП Анненкова.