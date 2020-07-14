Проверка прокуратуры помогла выявить нарушение у ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что предприятие не исполнило свои обязательства по оплате услуг по передаче электроэнергии на сумму свыше 150 миллионов рублей. Ущерб причинен ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», который входит в структуру ПАО «Россетти».

Возможности сделать это у организации были: в 2020 году ее доход превысил отметку в 1,5 миллиарда рублей, часть из которых пошла на увеличение активов предприятия и капитализацию.

Одним из акционеров и бенефициаров получения прибыли ЗАО «СПГЭС» является холдинг (Drenfield Holding LTD), зарегистрированный на Британских Вергинских Островах, что может свидетельствовать в том числе о незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации, – уточнили в прокуратуре региона.

Материалы проверки направлены следователям для принятия процессуального решения.

Возбуждено уголовное дело, за его предварительным расследованием следит прокуратура.