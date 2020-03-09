Прокуроры с 10 по 13 марта ответят на вопросы жителей, которые живут в аварийных домах в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, сообщает управление генеральной прокуратуры.

В указанный период можно позвонить по телефону +7-831-278-45-24, +7-831-414-22-20 в любой из дней с 10 по 13 марта с 9:00 до 16:30 часов по московскому времени.

По телефону «горячей линии» граждане могут рассказать о нарушениях сроков капремонта, некачественном ремонте, необоснованном начислении взносов за капитальный ремонт, о длительном непризнании домов аварийными, о нарушении сроков расселения аварийных домов, о расселении в дома ненадлежащего качества и о других нарушениях при осуществлении капитального ремонта многоквартирных домов и переселении граждан из аварийного жилья.