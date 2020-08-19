Прокуратурой по Саратовской области проводятся проверки по нарушению обращения с животными.

В муниципальном зоопарке Аткарского района администрация не позаботилась о должной безопасности посетителей в случае укусов животных. Главе района прокурором было вынесено представление.

В балаковском конном клубе нарушили правила хранения лекарств для животных, руководителю также вынесено представление.

Много похожих нарушений было выявлено в разных районах Саратовской области. Суммарно прокуроры обнаружили 13 нарушений, для их устранений направлено шесть представлений.