Федеральный экологический оператор готов к вводу в эксплуатацию
федеральной государственной информационной системы учета и контроля за
обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК). К концу 2022 года
планируется получить первую реальную картину: актуальные данные по
всем участникам рынка и обороту отходов. Новые условия работы с
отходами I и II классов обсудили в Саратове на III Всероссийском научно-
общественном форуме «Экологический форсайт».
Высокотехнологичное производство
Форум «Экологический форсайт» стал традиционным: он проводится
уже в третий раз. В Саратовском государственном техническом университете
им. Гагарина Ю.А. в течение трех дней обсуждались вопросы промышленной
экологии и безопасность окружающей среды, подводились итоги конкурсов
для молодых исследователей, круглые столы, панельная сессия. В Саратов
приехали специалисты из ведущих вузов Санкт-Петербурга, Самары,
Воронежа, Пензы. В работе форума участвовали около 500 человек, по
большей части в режиме онлайн. Мероприятие проводилось при поддержке
ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации
«Росатом»), занимающееся обращением с отходами I-II классов опасности.
В своем видеообращении руководитель «ФЭО» Константин Сиденко
отметил, что экологическая повестка выходит в мире на первый план.
– Федеральному экологическому оператору поручено не только
сформировать удобный процесс по обращению с промышленными
отходов, но и создать необходимую инфраструктуру по их переработке во
вторичные продукты — сеть экотехнопарков. О дин из экотехнопарков
будет находиться в Саратовской области, в поселке Михайловский, —
подчеркнул Константин Семенович. — следующем году стартуют
строительно-монтажные работы.
Руководитель «ФЭО» заверил, что экотехнопарк «Михайловский»
станет одним из наиболее высокотехнологичных и современных производств
в стране.
По принципу «одного окна»
Почему же существующая ранее система по обращению с
промышленными отходами не была эффективна? Ответ прост: процесс не
был отрегулирован на должном уровне. Если раньше у предприятий
возникала необходимость избавиться от отходов, то они передавали их
специализированной организации, которая бралась справиться с этой
задачей за меньшую сумму, нежели другие участники торгов. А затем отходы вывозились в лучшем случае на полигон, а в худшем выбрасывались
в овраги и лесополосы. Чтобы изменить ситуацию, были разработана
соответствующая нормативная база .
Была создана единая цифровая платформа для всех участников сферы
обращения с отходами I и II классов, которая позволит отслеживать их с
момента образования до переработки . Этим будет заниматься специальная
информационная система ФГИС ОПВК . Руководитель проекта
ФГУП “ФЭО” Рафаиль Сатаев объяснил, как система работает.
— Она связывает воедино предприятия, образующие отходы, операторов
по транспортированию и обращению с данными отходами, федерального
оператора и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,
— перечислил Рафаиль Аббасович. – С 1 марта 2022 года предприятия, не
имеющие собственных мощностей по обращению с отходами I-II классов,
обязаны передавать данные виды отходов федеральному оператору и
заключить с ним договор. А федеральный оператор самостоятельно или с
привлечением операторов обеспечит их обезвреживание, утилизацию,
безопасное размещение.
Цифровая платформа ФГИС ОПВК станет «одним окном» для учета и
контроля всех операций на рынке отходов I и II классов на всем протяжении
их жизненного цикла. Она прошла тестовые испытания и с декабря этого
года вводится в эксплуатацию, к ней уже подключились 76 субъектов
страны. Полная картина с отходами I и II классов в России должна
сложиться к концу 2022 года.
Важно, что отходы после переработки становятся не мусором, а
источником ценных материальных ресурсов. Их планируется вернуть в
хозяйственный оборот сырьем для химической промышленности, стеклом,
удобрениями и прочими полезными продуктами.