Федеральный экологический оператор готов к вводу в эксплуатацию

федеральной государственной информационной системы учета и контроля за

обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК). К концу 2022 года

планируется получить первую реальную картину: актуальные данные по

всем участникам рынка и обороту отходов. Новые условия работы с

отходами I и II классов обсудили в Саратове на III Всероссийском научно-

общественном форуме «Экологический форсайт».

Высокотехнологичное производство

Форум «Экологический форсайт» стал традиционным: он проводится

уже в третий раз. В Саратовском государственном техническом университете

им. Гагарина Ю.А. в течение трех дней обсуждались вопросы промышленной

экологии и безопасность окружающей среды, подводились итоги конкурсов

для молодых исследователей, круглые столы, панельная сессия. В Саратов

приехали специалисты из ведущих вузов Санкт-Петербурга, Самары,

Воронежа, Пензы. В работе форума участвовали около 500 человек, по

большей части в режиме онлайн. Мероприятие проводилось при поддержке

ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации

«Росатом»), занимающееся обращением с отходами I-II классов опасности.

В своем видеообращении руководитель «ФЭО» Константин Сиденко

отметил, что экологическая повестка выходит в мире на первый план.

– Федеральному экологическому оператору поручено не только

сформировать удобный процесс по обращению с промышленными

отходов, но и создать необходимую инфраструктуру по их переработке во

вторичные продукты — сеть экотехнопарков. О дин из экотехнопарков

будет находиться в Саратовской области, в поселке Михайловский, —

подчеркнул Константин Семенович. — следующем году стартуют

строительно-монтажные работы.



Руководитель «ФЭО» заверил, что экотехнопарк «Михайловский»

станет одним из наиболее высокотехнологичных и современных производств

в стране.

По принципу «одного окна»

Почему же существующая ранее система по обращению с

промышленными отходами не была эффективна? Ответ прост: процесс не

был отрегулирован на должном уровне. Если раньше у предприятий

возникала необходимость избавиться от отходов, то они передавали их

специализированной организации, которая бралась справиться с этой

задачей за меньшую сумму, нежели другие участники торгов. А затем отходы вывозились в лучшем случае на полигон, а в худшем выбрасывались

в овраги и лесополосы. Чтобы изменить ситуацию, были разработана

соответствующая нормативная база .

Была создана единая цифровая платформа для всех участников сферы

обращения с отходами I и II классов, которая позволит отслеживать их с

момента образования до переработки . Этим будет заниматься специальная

информационная система ФГИС ОПВК . Руководитель проекта

ФГУП “ФЭО” Рафаиль Сатаев объяснил, как система работает.

— Она связывает воедино предприятия, образующие отходы, операторов

по транспортированию и обращению с данными отходами, федерального

оператора и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,

— перечислил Рафаиль Аббасович. – С 1 марта 2022 года предприятия, не

имеющие собственных мощностей по обращению с отходами I-II классов,

обязаны передавать данные виды отходов федеральному оператору и

заключить с ним договор. А федеральный оператор самостоятельно или с

привлечением операторов обеспечит их обезвреживание, утилизацию,

безопасное размещение.



Цифровая платформа ФГИС ОПВК станет «одним окном» для учета и

контроля всех операций на рынке отходов I и II классов на всем протяжении

их жизненного цикла. Она прошла тестовые испытания и с декабря этого

года вводится в эксплуатацию, к ней уже подключились 76 субъектов

страны. Полная картина с отходами I и II классов в России должна

сложиться к концу 2022 года.

Важно, что отходы после переработки становятся не мусором, а

источником ценных материальных ресурсов. Их планируется вернуть в

хозяйственный оборот сырьем для химической промышленности, стеклом,

удобрениями и прочими полезными продуктами.