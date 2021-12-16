По факту гибели 33-летнего рабочего в Саратовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

13 ноября утром в поселке Романовка 33-летний альпинист-промышленник, ремонтировал мягкую кровлю завода по производству крупы, без применения страховки и не имея наряда-допуска на производство работ на высоте и упал с крыши здания с высоты четвертого этажа на бетонную поверхность. Он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Его напарник сообщил о происшествии работодателю и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Сейчас по делу изъята необходимая документация. Расследование продолжается.