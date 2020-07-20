Во Фрунзенском районе Саратова пропала 78-летняя Полина Ильменева. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Она вышла из своего дома 19 июля и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы пенсионерки: рост 145 сантиметров, худощавое телосложение, седые собранные в косу волосы, светло-голубые глаза. Из особых — шаркающая походка.

Гражданка была одета как на фото: в бордовую блузку, темно-синие брюки в клетку, серо-голубой легкий шарф, кепка камуфляжного цвета.

Координирует розыск инфоорг Люсьен — 89053850265.