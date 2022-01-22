14 января 17-летняя девочка ушла из школы в Ртищеве и пропала без вести. Позднее к ее поискам подключились следователи СУ СКР по Саратовской области.

Было возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 22 января, на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация с видеообращением пропавшей без вести девочки, в котором она сообщает о том, что в отношении нее противоправных действий со стороны третьих лиц не совершалось.

В связи с тем, что место нахождения ребенка до настоящего времени не установлено, следователи продолжают ее искать. Расследование уголовного дела находится под контролем Председателя СК России в центральном аппарате СК.