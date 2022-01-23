Следователи выяснили, где находится пропавшая без вести 17-летняя Софья Начина.

Она 14 января ушла из образовательного учреждения в Ртищево. Оказалось, что девушка находиться в Москве.

Вчера она вышла на связь. Выяснилось — она сбежала, потому что боялась, что ее переведут в Центр для трудных подростков. Она сообщила, что ее оставилт в учреждении на новогодние каникулы и возвращаться никакого желания нет.

Сейчас она едет с родственниками на родину. Следователи опросят ее о совершении в отношении ее противоправных действий.