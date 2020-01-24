Стали известны подробности таинственного исчезновения девушки в Дергачевском районе.

30 апреля 2019 года 30-летняя сельчанка со знакомым отправились в Саратов на машине. После этого о ней никто ничего не слышал.

Во время проверки местонахождение пропавшей установить не удалось. Все обстоятельства указывали на криминальный исход событий, в связи с чем прокуратура завела уголовно дело.

Во время расследования выяснилось, что потеряшка находится в Марксовском районе и ничего плохого с ней не приключалось. Также она не знала, что ее разыскивают.

Уголовное дело завершено за отсутствием состава преступления.

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