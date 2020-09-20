В селе Красноармейское Энгельсского района Саратовской области пропал 40-летний Михаил Старов, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Больше месяца назад, 12 августа, мужчина ушел из дома и не вернулся.

Пропавший мужчина высокого роста – 179 сантиметров, худощавого телосложения и с серыми глазами. Волосы у него короткие, светло-русые с сединой.

В день пропажи он был одет в синие джинсы и серую полосатую рубашку, а также синие мокасины.

Если кому-либо известна любая информация о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по номеру +7-937-224-06-60.