Пропавшего два года назад 28-летнего жителя Ершова разыскивают следователи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Дмитрий Андрюшин проживал в Ершов. В 2019 году летом он уехал на «Газели» в Москву на подработку. Там он стал охранником на частном предприятии. Однако вскоре после этого родственники узнали, что мужчина уволился.

После этого о нем ничего не известно. Его мобильник недоступен с того же лета. Поиски, проводимые полицейскими, результата не дали.

На вид Дмитрию 25 — 35 лет, его рост 165 — 170 см. У мужчины худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. На кисти левой руки у Дмитрия набита татуировка в виде надписи.

Любую информацию о мужчине следователи просят сообщить в Ершовский межрайонный следственный отдел либо по телефону: 8 (845-64) 5-72-40.