Пропавшего девятилетнего школьника из Балаково нашли.

Напомним, что Захар Грачев вечером 9 января ушел от бабушки. В полицию поступило заявление о пропаже ребенка.

По информации МУ МВД «Балаковское», мальчика нашли живым.

Потеряшка решил поехать к своему отцу в сторону села Натальино. На трассе его подобрал таксист. Добродушный мужчина накормил и уложил Захара спать, а утром начал поиски его родственников.

Сейчас мальчик находится с родителями. Со слов его классной руководительницы, он доволен и абсолютно спокоен.