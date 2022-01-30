В Балакове найден пропавший месяц назад 36-летний Кирилл Шнитке.

Его искали с 19 декабря.

— Найден, жив. Просьба снять репосты, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

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