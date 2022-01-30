Домой Рубрики Новости Саратова Пропавшего месяц назад Кирилла Шнитке обнаружили живым РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Пропавшего месяц назад Кирилла Шнитке обнаружили живым По Новости Саратова - 30.01.2022 155 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Балакове найден пропавший месяц назад 36-летний Кирилл Шнитке. Его искали с 19 декабря. — Найден, жив. Просьба снять репосты, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт». СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Улица в Заводском районе Саратова осталась без воды В Саратове ночью убирали снег на нескольких десятках улиц Водитель иномарки разбился на трассе под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Улица в Заводском районе Саратова осталась без воды Новости Саратова - 30.01.2022 0 Улица в Заводском районе Саратова осталась без воды. Ориентировочно до 15:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов: 2-й Кавказский тупик,5,7. В Саратове ночью убирали снег на нескольких десятках улиц 30.01.2022 Водитель иномарки разбился на трассе под Саратовом 30.01.2022 Установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом в Саратовской области 30.01.2022 Вячеслав Максюта: Есть еще богатыри на земле русской 30.01.2022