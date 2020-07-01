В Саратовской области организованы поиски пропавшего 23-летнего Романа Андреева. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Парень ушел из дома в Балашове 29 июня и, до сих пор, о его местонахождении нет сведений. Рост Романа Андреева – 185 сантиметров. Он нормального телосложения с русыми волосами и серо-зелеными глазами.

В день исчезновения парень был одет в фиолетовую рубашку с длинным рукавом, джинсовые бриджи и белые кроссовки. Из особых примет – очки.

Координирует розыск инфоорг Людмила Соловушка — +7-937-224-06-60. Также информацию о Романе Андрееве можно сообщить по телефонам +7-800-700-54-52, или 112.