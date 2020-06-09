В Балаковском районе Саратовской области продолжаются поиски 36-летнего Владимира Шапова, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина пропал 18 апреля и до сегодняшнего дня о нем ничего не известно. В момент исчезновения он был одет в темную куртку с капюшоном, черный джемпер с белой вставкой, темно-синие джинсы и черные туфли. Рост Владимира Шапова — 180 сантиметров, он нормального телосложения, с короткострижеными русыми волосами и голубыми глазами.

Сообщить информацию о мужчине можно по телефону 8-800-700-54-52, или 112. Розыск координирует Екатерина Амулет +7-927-150-64-74.