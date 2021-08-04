Двадцатилетний юноша Роман Огарян может находиться на территории Саратовской области, сообщают волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в «ВК».

Молодой человек пропал 5 июля в Челябинске. Он был одет в красную толстовку, черные спортивные штаны и белые кроссовки. Рост юноши 175 сантиметров, обычного телосложения, черные волосы и черные глаза.

По словам волонтеров «Лиза Алерт», пропавший может находиться на территории Саратовской области. Всем кому известно что-либо о местонахождении молодого человека просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52, звонок бесплатный. Или инфооргу поиска Валентине 89507324305.