Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме тела 60-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 18 апреля 2021 года житель поселка Возрождение Хвалынского района ушел из дома и два дня близкие не знали, где он. 20 апреля его труп нашли в озере Новое поселка Возрождение.

Следователь совместно с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.