С июня прошлого года о местонахождении Михаила Фолюшняка никто ничего не знает. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

С 17 июня 2019 года родные Михаила не могут его найти. Спустя восемь месяцев поисков полиции, родственники обратились к поисковикам.

Михаил Фолюшник ростом примерно 178 сантиметров, имеет темные, коротко стриженные волосы, голубые глаза. Во что был одет в день пропажи неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении Михаила обращайтесь по номеру 8(927)916-60-40 Ирина (инфорг). Так же сообщить данные о пропавшем можно по номеру 8(800)700-54-52 или 112.