Полицейские обнаружили труп пропавшего в Рождество мужчины днем 10 января в поселке Каменский Красноармейского района Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, без вести пропавшему 7 января мужчине было 62 года.

Выяснилось, что умерший предположительно от переохлаждения гражданин лежал в 400 метрах от частного дома по улице Советской. Прибывшая бригада «скорой» констатировала его смерть.

Следственным отделом по Заводскому району Саратова по данному факту организована доследственная проверка.

Следов насильственной смерти на теле покойного не обнаружено. Проводится проверка, — уточнили в ведомстве.