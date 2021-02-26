В Саратовской области прекращен розыск пропавшего жителя поселка Заволжский Пугачевского района, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В середине февраля 53-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. О месте его нахождения родственникам ничего не было известно. Мать мужчины обратились в полицию.

Вчера 25 февраля двоюродный брат пропавшего, продолжая вести самостоятельные поиски, обнаружил тело родственника на открытом участке местности между поселком Заволжский и селом Березово, на удалении около полутора километров от его дома.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, он замерз насмерть.

Проводится проверка.