В городе Энгельс Саратовской области найден пропавший без вести подросток, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Ранее в августе 15-летний мальчик ушел из дома в Энгельсе и больше не вернулся, с тех пор его успели объявить в федеральный розыск. По нашим источникам стало известно, что это уже не первое исчезновение подростка из дома – он является довольно проблемным.

7 сентября сотрудник Росгвардии в свой выходной день шел домой и вдруг заметил на улице Марины Расковой растерянного подростка. Из разговора стало понятно, что мальчик ушел из дома.

Сейчас мальчика передали родителям.