В городе Энгельс Саратовской области найден пропавший без вести подросток, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Ранее в августе 15-летний мальчик ушел из дома в Энгельсе и больше не вернулся, с тех пор его успели объявить в федеральный розыск. По нашим источникам стало известно, что это уже не первое исчезновение подростка из дома – он является довольно проблемным.

7 сентября сотрудник Росгвардии в свой выходной день шел домой и вдруг заметил на улице Марины Расковой растерянного подростка. Из разговора стало понятно, что мальчик ушел из дома.

Сейчас мальчика передали родителям.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here