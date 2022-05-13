В Саратовской области искали 31-летнего Петра Бутенко. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», он найден погибшим.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Всем спасибо, просьба снять репосты, — отмечается в сообщении.

Напомним, его искали с 29 декабря 2020 года. мужчина переехал в Абинск, где жил и работал. 29 декабря он приехал в Ершов, где в частном доме в Мирном переулке живут его родители. Вечером пошел к приятелю, который живет на Станционной улице города.

Около 3:00 30 декабря друг проводил его до пересечения Станционной и Стадионной улиц. Он пошел по Стадионной улице в обратном от своего дома направлении с тех пор его никто не видел.