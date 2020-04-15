В Перелюбском районе найдено тело пропавшего в ноябре пенсионера. Об этом сообщает СУ СКР.

Предварительно, 14 апреля местный житель проезжал на лошади по полю и в километре от села Иваниха заметил лежащего на земле мужчину. Он вызвал правоохранителей, которые осмотрели местность по приезде. Погибшим оказался 83-летний Владимир Самарцев, которого искали с 19 ноября волонтеры и полицейские.

Сейчас назначена экспертиза для установления точной причины смерти пенсионера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.