В Перелюбском районе найдено тело пропавшего в ноябре пенсионера. Об этом сообщает СУ СКР.

Предварительно, 14 апреля местный житель проезжал на лошади по полю и в километре от села Иваниха заметил лежащего на земле мужчину. Он вызвал правоохранителей, которые осмотрели местность по приезде. Погибшим оказался 83-летний Владимир Самарцев, которого искали с 19 ноября волонтеры и полицейские.

Сейчас назначена экспертиза для установления точной причины смерти пенсионера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here