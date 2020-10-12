В Балаково 9 октября пропал 43-летний Ренат Хамитов.

Сегодня, 12 октября, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о том, что мужчину нашли живым.

Неравнодушных граждан попросили снять репосты.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here