Труп мужчины, пропавшего в селе Михайловка Саратовской области нашли в болоте, сообщает пресс служба следственного комитета.

Мужчина ушел из дома в ночь с 23 на 24 июля, после чего не вернулся. Его местоположение было неизвестно. Родственники заявили в полицию об исчезновении. Полицейские нашли его труп 7 августа во время поисковых мероприятий в болоте на окраине села.

По предварительным данным, он умер около 10 дней назад. Следов насилия на нем не обнаружено. Проводится уточнение всех обстоятельств произошедшего, тело отправлено на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.