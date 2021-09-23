Домой Рубрики Новости Саратова Пропавшую 18-летнюю жительницу Вольска нашли за неделю РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Пропавшую 18-летнюю жительницу Вольска нашли за неделю По Новости Саратова - 23.09.2021 172 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт» сообщили, что нашли пропавшую жительницу Вольска Оксану Горанцян. Девушка не вернулась домой 16 сентября. Ее нашли живой. О том, где девушка была во время отсутствия не сообщается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Шувалов: В Саратовской области привиты 56,7% населения В Саратовской области от коронавируса скончались 32 медика Жители Саратовской области жалуются на отсутствие освещения на улицах ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Шувалов: В Саратовской области привиты 56,7% населения Новости Саратова - 23.09.2021 0 На сегодняшнем брифинге по коронавирусу первый заместитель главы минздрава Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, что в стационарах Саратова находятся 3450 больных коронавирусом. Он также отметил,... В Саратовской области от коронавируса скончались 32 медика 23.09.2021 Жители Саратовской области жалуются на отсутствие освещения на улицах 23.09.2021 Жители Саратова жалуются долгое отсутствие горячей воды в центре города 23.09.2021 Рекордный уровень смертности от коронавируса в Саратовской области держится уже третий... 23.09.2021