Волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт» сообщили, что нашли пропавшую жительницу Вольска Оксану Горанцян.

Девушка не вернулась домой 16 сентября. Ее нашли живой. О том, где девушка была во время отсутствия не сообщается.