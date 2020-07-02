Следователи рассказали подробности розыска пропавшей 16-летней Анастасии Мельниковой. Об это сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, девушка пропала днем 26 июля. Была начат ее полномасштабный розыск с участием волонтеров, спасателей и полиции. Позже стало известно, что Анастасия Мельникова выходила на связь с родителями и ее розыск был приостановлен. Однако еще через время следственное управление возбудило уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Убийство».

Сегодня стало известно, что девушку нашли живой. Она находилась в Челябинской области. Сейчас Анастасию Мельникову везут назад в Саратов.