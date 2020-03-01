До сих нет информации о пропавшей в Саратовской области Александре Харловой, сообщил региональный координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Константин Костырин.

Девять волонтеров отряда вместе с полицейскими сейчас ведут поиски на месте событий в Балаковском районе. В настоящий момент информации о девушке пока нет.

Напомним, что Александра Харлова пропала 26 февраля по пути домой в Балаково из села Хлебновка. Она была одета в белую куртку и черные джинсы. На руках есть татуировки — скрипичный ключ, четыре круглых знака на левой руке, «mom» на правой руке.