Вчера вечером, 13 ноября, оперативники обнаружили труп 22-летней девушки в подвале одного из домов на Большой Садовой улице Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Организована проверка, следователь осмотрел место происшествия и тело погибшей, оно в ссадинах и кровоподтеках.

Обстоятельства произошедшего выясняются, причину смерти поможет определить судебно-медицинское исследование. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт” ранее сообщали о пропаже 22-летней Татьяны Кузьмич.

-Найдена, погибла.Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты, — написали волонтеры в своем паблике в соцсети “ВКонтакте”.