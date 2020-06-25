Сегодня, 25 июня, заявили о пропаже женщины в Ленинском районе Саратова, об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Уже 10 дней назад Татьяна Трифонова ушла из дома и не вернулась.

У женщины короткие русые волосы, карие глаза, среднее телосложение, ее рост 165 сантиметров. В день пропажи женщина была одета в синее платье с рисунком и белые босоножки на черной подошве.

Если вы владеете какой-то информацией о местонахождении пропавшей женщины, просьба сообщить Людмиле Соловушке +7-937-224-06-60, 8-800-700, или 112.