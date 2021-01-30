Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 41-летнюю Оксану Зайчикову из Энгельса Саратовской области. Об этом поисковики сообщают в социальных сетях.

Женщину ушла из дома 14 сентября. Рост Оксаны Зайчиковой 160 сантиметров. Она худощавого телосложения, со светлыми волосами и карими глазами. В день исчезновения была одета в красную куртку, черные штаны и серо-розовые кроссовки.

Розыск координирует Екатерина Амулет +7-927-150-64-74. Также сообщить информацию о женщине можно по телефону +7-800-700-54-52, или 112.