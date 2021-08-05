Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Саратовской области пропавшего в другом регионе подростка. Об этом они сообщают в своих группах в социальных сетях.

16-летняя Наталья Лешукова пропала 21 июля в городе Сухой Лог Свердловской области. В день исчезновения девочка была одета в черную спортивную кофту, черные джинсы и светло-голубые кроссовки. Наташа худощавая, с темно-русыми волосами и карими глазами.

Как сообщают волонтеры отряда, девочка нуждается в медицинской помощи и может находиться в Саратове.

Любую информацию о местонахождении человека просьба сообщать по телефону горячей линии +7-800-700-54-52 или 112.