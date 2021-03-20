В Пугачевском районе Саратовской области произошел прорыв магистрального нефтепровода Самара – Лисичанск диаметром 1,2 метра, сообщает пресс-служба регионального управления по ЧС.

Сырая нефть разлились на площади около 700 квадратных метров между селами Орловское и Селезниха. Угрозы населенным пунктам и загрязнения водоемов нет. Сейчас на месте работают аварийные бригады – 40 человек и 15 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба областной службы спасения, выброс нефти, по предварительным данным, произошел из-за неисправности задвижки. Спасатели областной службы спасения проводят мониторинг и оценку степени угрозы населению.

Ликвидация последствий происшествия взято на контроль начальником управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрием Юриным.