Житель поселка Красный Октябрь предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

По данным следствия, утром 9 июля, 46-летний мужчина выпивал со своими знакомыми на улице возле жилого дома на улице Нефтяников в поселке Красный Октябрь. Внезапно между собутыльниками завязался конфликт, и они начали решать возникшие разногласия при помощи кулаков.

В этот момент к дому, где происходила потасовка, подъехал 23-летний местный житель. Парень сделал замечание компании и потребовал устранить беспорядок, но выпивающие мужчины были глухи к его словам. А 46-летний нетрезвый мужчина начал проявлять агрессию, тогда молодой человек, применив силу, ударил его кулаком по шее. От этого удара у 46-летнего оппонента произошло кровоизлияние мягких тканей шеи, и он скончался на месте происшествия.

23-летнего парня задержали, он сознался и раскаялся в содеянном. Теперь уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.