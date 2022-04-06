Сегодня, 6 апреля, прошла двухсторонняя встреча Вагита Алекперова и Валерия Радаева в Саратове.

Состоялось обсуждение совместных проектов, которые компания «ЛУКОЙЛ» планирует реализовать на площадке завода «Саратоворгсинтез». В планах — масштабная реконструкция, направленная, в том числе, на расширение объемов производства, повышение экологической эффективности.

-Мы начинаем в Саратове инвестиционную активность. Планы, которые сегодня обозначил директор предприятия, вполне реальны, будем реализовывать эти инициативы, — отметил Алекперов.

Валерий Радаев поблагодарил его за визит в Саратовскую область.

-Таких производств, как «Саратоворгсинтез» немного в стране. Это крупное, экспортно ориентированное предприятие с хорошим коллективом. Принятое решение о вложении инвестиций даст плюсом новые рабочие места, дополнительные объемы производства, — добавил глава области.