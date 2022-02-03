Сегодня, 2 февраля, на ПривЖД прошли мероприятия в честь 79-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. Волгоградские железнодорожники и ветераны отрасли возложили цветы к памятному знаку, установленному на территории Мамаева кургана.

Аналогичная акция была организована у мемориального комплекса на станции Анисовка Саратовского региона ПривЖД. Участники мероприятия почтили память земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также увидели историческую реконструкцию момента подготовки паровоза серии ЭХ 13-28 к отправке на фронт.