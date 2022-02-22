Сегодня, 22 февраля, прошло очередное заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом с участием главы региона Валерием Радаевым.

В ходе заседания, по данным исследования, прирост заболевших ковидом и ОРВИ сильно снизился по сравнению с предыдущими неделями. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова.

Однако, расслабляться не стоит, поскольку среди возрастных групп 30-49 лет и 50-64 года все еще наблюдаются повышенные показатели заболеваемости.