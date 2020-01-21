Недавно назначенный премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание кабинета министров в обновленном составе. Об этом сообщает сайт администрации президента.
Согласно подписанным сегодня Владимиром Путиным указам, в обновленное правительство вошли:
Из «старого» кабинета министров:
1. министр внутренних дел Владимир Колокольцев;
2. министр обороны Сергей Шойгу;
3. министр иностранных дел Сергей Лавров;
4. министр финансов Антон Силуанов;
5. министр энергетики Александр Новак;
6. министр промышленности и торговли Денис Мантуров;
7. министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;
8. глава МЧС Евгений Зиничев;
9. министр транспорта Евгений Дитрих;
10. министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев;
11. министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Вновь назначенные:
1. глава минюста — бывший вице-премьер РФ Константин Чуйченко;
2. министр спорта — Олег Матыцин;
3. министр культуры — Ольга Любимова;
4. министр экономического развития — экс-глава Пермского края Максим Решетников;
5. министр науки и высшего образования — Валерий Фальков;
6. министр здравоохранения — Михаил Мурашко;
7. министр просвещения — Сергей Кравцов;
8. министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов;
9. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев;
10. министр труда и соцзащиты — Антон Котяков.
Также в новом правительстве упразднено министерство по делам по делам Северного Кавказа.