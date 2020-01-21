Недавно назначенный премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание кабинета министров в обновленном составе. Об этом сообщает сайт администрации президента.

Согласно подписанным сегодня Владимиром Путиным указам, в обновленное правительство вошли:

Из «старого» кабинета министров:

1. министр внутренних дел Владимир Колокольцев;

2. министр обороны Сергей Шойгу;

3. министр иностранных дел Сергей Лавров;

4. министр финансов Антон Силуанов;

5. министр энергетики Александр Новак;

6. министр промышленности и торговли Денис Мантуров;

7. министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;

8. глава МЧС Евгений Зиничев;

9. министр транспорта Евгений Дитрих;

10. министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев;

11. министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Вновь назначенные:

1. глава минюста — бывший вице-премьер РФ Константин Чуйченко;

2. министр спорта — Олег Матыцин;

3. министр культуры — Ольга Любимова;

4. министр экономического развития — экс-глава Пермского края Максим Решетников;

5. министр науки и высшего образования — Валерий Фальков;

6. министр здравоохранения — Михаил Мурашко;

7. министр просвещения — Сергей Кравцов;

8. министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов;

9. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев;

10. министр труда и соцзащиты — Антон Котяков.

Также в новом правительстве упразднено министерство по делам по делам Северного Кавказа.