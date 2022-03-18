По состоянию на 7:00 осадки наблюдаются в 12 районах области. Об этом сегодня, 18 марта, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, из-за погодных условий проезд затруднен на 60 дорогах в 10 районах. На региональных трассах движение открыто.

К расчистке дорог минувшей ночью привлекались 764 единицы техники: федеральные дороги — 307 единиц техники, региональные — 161 единица техники, муниципальные — 296 единиц техники.

Мобильный отряд тяжелой техники областной службы спасения продолжает расчистку снега в 5 направлениях в Красноармейском, Марксовском, Ершовском, Федоровском районах и городе Саратове.

Спасатели ночью также продолжали оказывать помощь жителям, попавшим в снежные заносы. Всего поступило 6 таких сигналов. Спасено 10 человек.