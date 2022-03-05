В Саратове коммунальные службы продолжают устранять снег и наледь на территории областного центра. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба администрации Саратова.

В ночь с 5 на 6 марта с 20:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей на улице Космодемьянской от 1-го проезда Панфилова до 2-го проезда Панфилова.

Работы продолжатся на этом же участке завтра с 7:00 утра.

Администрация напоминает, сотрудники ГИБДД продолжают эвакуировать автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части.

За прошедшую ночь на штрафстоянки эвакуированы 23 машины.