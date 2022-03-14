В Саратове продолжаются работы по комплексной уборке от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Саратова.

В ночь с 14 на 15 марта с 20:00 запланировано ограничение движения и парковки по Блинова, 19. Завтра с 08:00 мероприятия продолжатся там же.

Также сегодня ночью с 21:00 до 5:00 запланирована уборка по Новоузенской (от Астраханской до Хользунова).

Сотрудники ГИБДД напоминают, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части автомобили будут эвакуированы.

За прошедшую ночь эвакуировано 15 таких машин.