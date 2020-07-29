Вчера, 28 июля, в отделении почтовой связи в Ленинском районе саратовчанка хотела купить ребенку кукурузные хлопья, которые оказались просроченными. Об этом она разместила жалобу в социальных сетях.

На улице Буровая Ленинского района Саратова в отделении почтовой связи №410086 местной жительницей чуть не была приобретена пачка кукурузных хлопьев «Кузя» по просьбе ребенка, но женщина вовремя заметила, что срок годности продукта прошел полторы недели назад — 12 июля.

Граждане зачастую сталкиваются с просроченной продукцией даже в продовольственных магазинах, поэтому нужно не забывать смотреть срок годности даже на упаковке кукурузных хлопьев.